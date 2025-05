Utili Audi in calo del 14,4%. Lamborghini in controtendenza

agenzia

Ma i vertici convinti di avere strumenti per uscire dalla crisi

BERLINO, 05 MAG – I profitti del gruppo Audi calano del 14,4% rispetto al primo trimestre del 2024, passando da 736 a 630 milioni di euro. Complessivamente è ancora una situazione in chiaroscuro quella presentata oggi dai vertici di Audi, che hanno ammesso una situazione ancora difficile e un anno complicato anche in ragione delle condizioni generali dell’economia, come ha ribadito l’amministratore delegato Gernot Doellner. Aumenta il fatturato (da 13.725 a 14.431 milioni di euro), ma diminuiscono sia le auto consegnate (flessione del 3,3%) che gli utili. In flessione anche i numeri di Ducati, con un 3,5% in meno di moto consegnate, mentre Lamborghini fa segnare una crescita del 12,8%. In particolare, è ancora il mercato cinese dove si registra il calo più significativo (-7%): qui il gruppo ha già presentato un nuovo modello alla fiera di Shangai e altri due modelli sono previsti nei prossimi anni. Con queste novità l’azienda spera di recuperare posizioni in Cina. Doellner ha anche ribadito la centralità dell’accordo con in sindacati e l’offensiva sui modelli per il rilancio dell’azienda: ecco perché Audi ritiene di non dover modificare le previsioni di bilancio per l’anno 2025, con un’importante precisazione “non è possibile valutare in modo definitivo le implicazioni finanziarie dei dazi sulle importazioni, in particolare negli Stati Uniti”.

