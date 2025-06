Vacanze in salute, kit automedicazione in valigia per 9 italiani su 10

agenzia

Vademecum Assosalute-Federchimica

Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) – L’estate è ormai alle porte e, con le temperature in aumento, si avvicina il momento di partire per staccare la spina, rilassarsi e conoscere nuovi luoghi. Per molti, quindi, non è poi così lontana l’incombenza di dover pensare a cosa portare con sé. C’è un piccolo grande alleato che gli italiani non dimenticano mai di mettere in valigia: il kit di automedicazione. Secondo l’ultima indagine condotta da Assosalute – Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica, in collaborazione con Human Highway, ben 9 italiani su 10 (90%) preparano un kit con almeno 1 farmaco da banco prima di partire. Un’abitudine ormai consolidata – riporta una nota – che si rafforza tra le donne (il 26% porta con sé più di 4 medicinali da banco) e tra gli over 55, più attenti e previdenti anche in vacanza (in valigia mettono almeno 3 farmaci di automedicazione). Perché i piccoli disturbi non vanno mai in ferie: un mal di testa improvviso, un malessere gastrico dopo una cena tipica, una puntura d’insetto, una scottatura solare o il classico mal di gola da aria condizionata possono capitare ovunque e a chiunque. La ricerca Assosalute-Human Highway racconta che in media nella valigia di ogni italiano ci sono 2,8 farmaci da banco, valore che supera i 3 fra le donne e tra chi vive al Nord, e che cresce all’aumentare dell’età. Ma quali sono i farmaci da banco irrinunciabili per l’estate? Antidolorifici/antinfiammatori: scelti da quasi 2 italiani su 3 (65%), con un picco tra le donne (75%); farmaci per disturbi gastrointestinali: presenti nel kit del 48% degli italiani (un dato che cresce con l’età, fino a 18 punti percentuali in più tra i 55-64enni); antipiretici contro la febbre: 43%, soprattutto tra le donne e gli over 55 (50% per entrambe le categorie); antistaminici e antipruriginosi: li porta con sé il 32%, utili contro le punture di insetti. E ancora. Disinfettanti e farmaci contro le scottature: poco meno di 1 italiano su 3 li considera indispensabili; farmaci contro il mal di gola: presenti nel kit nel 17% dei casi; farmaci per la cinetosi: scelti solo dal 13%, ma fondamentali per chi soffre di mal d’auto/mal di mare. Il 37% degli italiani seleziona il kit in base alle proprie esigenze o ai disturbi che ha avuto in passato. Il 34% ha un kit già pronto che non cambia mai, mentre quasi 1 italiano su 3 adatta il contenuto in base alla destinazione e quindi ai rischi specifici del viaggio, o anche, nel 20% dei casi, alla sua durata. Per questo Assosalute ha stilato un vademecum, con consigli utili su cosa mettere nel kit e come conservarlo. Non dovrebbero mancare: antidolorifici e antinfiammatori (mal di testa, dolori muscolari, ciclo mestruale), antipiretici (febbre e sintomi influenzali), farmaci contro i disturbi gastrointestinali (antiacidi, lassativi, antidiarroici, fermenti lattici), antistaminici e antipruriginosi (punture di insetti), disinfettanti e farmaci contro scottature solari (creme emollienti e antisettiche), farmaci contro il mal di gola (spray, pastiglie), farmaci contro la cinetosi (pastiglie/chewing gum), medicinali antimicotici per uso topico per chi frequenta piscine o palestre, l’essenziale per piccole lesioni/ferite superficiali (cerotti, garze, acqua ossigenata). Attenzione alla conservazione dei farmaci: il caldo è un nemico silenzioso. Conservare correttamente i farmaci in viaggio è fondamentale per garantirne l’efficacia e la sicurezza d’uso. Ecco le regole d’oro di Assosalute: 1. Riporli sempre nelle confezioni originali, insieme al foglietto illustrativo, che contiene tutte le istruzioni su come assumerlo e le modalità di conservazione; 2. Preferire contenitori rigidi e termici per il trasporto: il caldo estivo può alterare i principi attivi, soprattutto per alcune formulazioni come quelle liquide o i cerotti. Meglio evitare temperature superiori ai 25°C e non lasciare mai i farmaci in auto o esposti al sole; 3. Non conservare i farmaci in luoghi umidi (borse frigo con ghiaccio, bagni, etc.), perché l’umidità può danneggiare soprattutto le formulazioni solide; 4. Se si viaggia in aereo, tenere il kit nel bagaglio a mano: in stiva le temperature possono scendere eccessivamente e l’umidità aumentare; 5. Controllare sempre la data di scadenza e l’integrità delle confezioni: se un farmaco appare diverso dal solito, meglio non utilizzarlo e chiedere consiglio al farmacista; 6. Se possibile, scegliere le formulazioni solide rispetto a quelle liquide, più sensibili alle alte temperature.

