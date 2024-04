Vaccini, Landazabal (Gsk): “Usare tecnologia per chiamata attiva aumenta copertura”

agenzia

Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) – “In questo momento abbiamo tecnologie di comunicazione che ci permettono di inviare messaggi a tutti i cittadini. Bisogna sfruttare queste tecnologie per creare l’opportunità di una chiamata attiva ai cittadini su quale vaccinazione fare per prevenire” la specifica “malattia”. Lo ha detto Fabio Landazabal, presidente e Ad Gsk Italia, nel corso del Digital Health Forum che si è tenuto oggi a Roma a Palazzo Wedekind. L’uso della tecnologia, “dove già accade – continua Landazabal – ha permesso di aumentare la copertura vaccinale che oggi, negli adulti e nei pazienti a rischio, è molto bassa. Bisogna sfruttare tutte le risorse sul digital per strutturare questa chiamata attiva efficace. Invecchiare attivamente vuol dire migliorare la qualità di vita. La prevenzione vaccinale – conclude – è importante, ma il cambio dev’essere totale e nello stile di vita”.

