Vaccini: Mattarella, ‘frutto di rigore scientifico**

Roma, 15 set. “Esprimo la mia riconoscenza per l’onore fattomi con il conferimento del Premio che ho ritenuto di accettare per il grande rispetto nei confronti dell’Università di Pavia, della Fondazione San Matteo, della Scuola pediatrica pavese e delle scuole pediatriche italiane. Vi ha contribuito in alta misura il nome cui il Premio è intitolato, il professor Roberto Burgio, che ho conosciuto, apprezzato e ammirato per la sua opera. Avverto il privilegio di essere accostato oggi alla figura di un insigne italiano e, mi sarà consentito, di un luminare palermitano”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento del ‘Premio Burgio’, intitolato al fondatore della scuola pediatrica pavese.