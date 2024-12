Vaccini, Siliquini (Siti): “Quelli disponibili sono sicuri ed efficaci ad ogni età”

agenzia

Alla presentazione del nuovo Calendario per la vita, 'estremamente importante potersi vaccinare contro tutte le patologie infettive nell'arco della vita'

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) – “È estremamente importante potersi vaccinare contro tutte le patologie infettive che purtroppo ci perseguitano nell’arco di tutta la vita con patologie estremamente diverse. Il Calendario vaccinale per la vita aggiornato prevede tutte le vaccinazioni che adesso sono disponibili in Italia e che sono vaccinazioni sicure ed efficaci contro le patologie infettive. Patologie che purtroppo abbiamo visto negli ultimi anni non sono scomparse ma insieme all’antimicrobico resistenza rappresentano e rappresenteranno una delle principali cause di malattia”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Roberta Siliquini, presidente della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) in occasione della presentazione della nuova edizione del Calendario vaccinale per la vita 2025 a Roma. “Nel nuovo Calendario per la vita abbiamo alcune novità – spiega Siliquini – Intanto è stata inserita la vaccinazione contro il Covid, che nell’ultimo calendario del 2019 non c’era perché eravamo ancora in fase emergenziale. Inoltre, sono stati inseriti il vaccino contro l’Rsv per quanto riguarda i pazienti adulti, fragili e anziani e la prevenzione per l’Rsv nell’infanzia con l’anticorpo monoclonale piuttosto che con la vaccinazione in gravidanza. Altre novità sono rappresentate dalle modifiche della schedula vaccinale relativamente ad alcuni vaccini, grazie alla presenza di nuovi preparati vaccinali piuttosto che a modifiche derivanti dal cambiamento dell’epidemiologia e delle patologie”.

