Vajont: Fontana, ‘ferita indelebile nella storia del Paese’

Roma, 9 ott “Il 61esimo anniversario della tragedia del Vajont rinnova il dolore e la memoria di una ferita indelebile nella storia del Paese. Il nostro pensiero va in primo luogo alle vittime, e in particolare ai bambini che hanno perso la vita in quella notte terribile, ai loro familiari, ai sopravvissuti, testimoni diretti di una catastrofe che ha sconvolto intere comunità”. Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.