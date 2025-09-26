Val d’Aosta: Meloni, ‘occasione di voltare pagina, pronti a dare guida stabile e coraggiosa’

agenzia

Roma, 26 set. La Valle d’Aosta “è una terra orgogliosa, ricca di storia, identità, tradizioni, ma che da troppo tempo vive una condizione politica bloccata, in una sorta di costante avvitamento su se stessa, sulle dinamiche interne al mondo cosiddetto autonomista, su improbabili alleanze di potere con la sinistra che hanno finito di produrre instabilità e immobilismo. Questa volta però abbiamo l’occasione di voltare pagina: per la prima volta il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia si presenta unito, in una coalizione forte con una lista civica che arricchisce la nostra squadra. È una novità storica che ci consegna l’opportunità di offrire ai cittadini della valle d’Aosta l’alternativa che aspettano da anni”. Lo afferma il presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un videomessaggio in vista delle elezioni regionali di domenica prossima.

“Il primo impegno che ci assumiamo con i valdostani -aggiunge- è la stabilità. Ieri abbiamo festeggiato i tre anni dalla vittoria elettorale di Fratelli d’Italia e del centrodestra alle elezioni politiche, da quel giorno non ci siamo fermati un solo istante, abbiamo lavorato senza sosta, pancia a terra per restituire alla nostra Nazione dignità, coraggio, credibilità e autorevolezza in Europa e nel mondo e questo Governo si appresta a diventare il terzo più longevo della storia repubblicana”.

“In Valle d’Aosta -prosegue la premier- non va così da tempo, in otto anni si sono alternati ben sette presidenti di Regione e in queste condizioni è impossibile programmare, dare risposte serie a cittadini e imprese. Credo che anche qui occorra avere il coraggio delle riforme e segnatamente di una riforma che introduca finalmente l’elezione diretta del presidente, perchè chi vince governa, chi perde sta all’opposizione, il potere resta nelle mani dei cittadini. In attesa di questa riforma tanto attesa spetta al centrodestra offrire ai valdostani la stabilità nei fatti”.