Valditara, al lavoro per stop scuole in feste non ufficiali

'Altrimenti conflittualità e caos'

ROMA, 09 APR – “Nel corso del Consiglio dei Ministri è stato sollevato il tema della chiusura delle scuole per festività non riconosciute dallo Stato. Il ministero è al lavoro per una norma di buonsenso che regolamenti una situazione che rischia di creare conflittualità e caos”. Lo afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

