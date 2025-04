Valditara, arresto in flagranza per chi picchia prof o presidi

agenzia

Anche in semi flagranza. Non si estende ai minori

ROMA, 30 APR – “E’ previsto l’arresto obbligatorio in flagranza o in semi flagranza di reato nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici. Inoltre c’è un aggravio di pene per lesioni al personale scolastico: si passa per le lesioni lievi da 6 mesi a 3 anni attuali a 2 a 5 anni di reclusione. Un insegnante, un educatore, non si tocca”. A dirlo il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in conferenza stampa dopo il Cdm. L’arresto in flagranza non si estende ai minori.

