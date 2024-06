Valditara, ‘quando apre una scuola nasce qualcosa di bello’

agenzia

Il ministro inaugura un istituto primario nel Cuneese

FOSSANO, 04 GIU – “Quando si apre una nuova scuola è come se nascesse qualcosa di veramente bello nella nostra comunità”. Sono state le parole del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che ha partecipato stamani all’inaugurazione della nuova sede della scuola primaria Primo Levi, a Fossano (Cuneo), ricordando lo stanziamento di 25 milioni per le scuole piemontesi contro la dispersione scolastica. La visita a Fossano è proseguita presso l’istituto superiore Giancarlo Vallauri. Il plesso ora ristrutturato, chiuso dal gennaio 2018, accoglierà circa 300 alunni con l’inizio del prossimo anno scolastico. La visita a Fossano è proseguita presso l’istituto superiore Giancarlo Vallauri. Nel pomeriggio la visita di Valditara nella Granda prosegue poi a Limone Piemonte, per la consegna delle borse di studio agli allievi meritevoli del liceo sportivo, e a Cuneo per la presentazione del suo libro “La scuola dei talenti” all’Ippogrifo Bookstore.

