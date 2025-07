Valditara, riconnettere domanda e offerta qualificata

agenzia

Inaugura nell'Avellinese laboratorio unico in Centro-Sud

AVELLINO, 02 LUG – “Siamo di fronte alla ennesima prova di quanto sia importante riconnettere la domanda di lavoro delle imprese ad un’offerta qualificata”. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inaugurato a Grottaminarda, in provincia di Avellino, il super laboratorio dell’Its “Antonio Bruno”, “una dimostrazione – ha detto – di vitalità delle aree interne della Campania”. Valditara ha consegnato i diplomi ai trenta studenti che hanno frequentato i corsi biennali di specializzazione di tecnico meccatronico. Il laboratorio dell’istituto irpino, finanziato dal Pnrr e suddiviso in undici ambienti tecnologici, è tra i più avanzati d’Italia: il “Digital Twin”, che proietta su grande schermo i componenti industriali che vengono progettati ed evita errori e imperfezioni, è l’unico dispositivo presente nelle scuole del Centro-Sud Italia. “Il governo – ha sottolineato Valditara – punta con forza sul modello ‘4per2′, con un ciclo quadriennale di scuola superiore, seguito da un biennio Its”. Quello di Grottaminarda, fondato nel 2018, attualmente supera i 150 diplomati. “Altri 150 studenti – sottolinea l’imprenditore Pino Bruno, presidente dell’Its – sono impegnati nelle cinque sedi dell’istituto. Nei prossimi anni, realizzeremo un campus in grado di accogliere giovani talenti campani e non”. I diplomati dell’ “Antonio Bruno”, al 95 per cento trovano lavoro subito dopo il diploma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA