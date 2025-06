Valditara, stop a cellulari a superiori dal prossimo anno

agenzia

Nelle prossime settimane sarà emanata circolare

ROMA, 04 GIU – “Una notizia in anteprima: per il prossimo anno scolastico noi vorremmo vietare l’uso dei cellulare anche per le scuole superiori”. Lo ha annunciato il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara durante la trasmissione “Cinque Minuti” su Rai Uno. Successivamente il ministro intervenendo a ‘Porta a Porta’ ha spiegato: “Nelle prossime settimane emaneremo una circolare perchè dal prossimo anno sia vietato l’utilizzo del cellulare, anche per scopo didattico, nelle scuole superiori”.

