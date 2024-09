Valditara,appello pedagoghi su cellulare segue mia linea

agenzia

' Posizione condivisa a livello internazionale, danni evidenti'

ROMA, 10 SET – L’appello dei pedagogisti per il divieto dell’uso dei telefoni cellulari e dei social rispettivamente sotto i 14 e i 16 anni, “va nella direzione che io ho fortemente sostenuto e che ho trasformato in realtà con il divieto dell’utilizzo del cellulare fino a 14 anni nelle scuole italiane”. Così all’ANSA il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Che osserva come del resto “si tratta di una posizione sempre più condivisa a livello internazionale: i danni derivanti da un uso precoce del cellulare e dei social sono ormai evidenti a tutti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA