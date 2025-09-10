Valditara,giusto silenzio per vittime di tutti i conflitti

agenzia

'Pace valore fondante della nostra civiltà'

ROMA, 10 SET – “È senz’altro positivo il minuto di silenzio che le scuole, nella loro autonomia, hanno deciso di dedicare alla commemorazione di tutte le vittime dei conflitti, in particolare i bambini, i giovani, che ogni giorno muoiono in tante zone di guerra nel mondo. La pace è un valore fondante della nostra civiltà”. A dirlo all’ANSA è il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA