Vance, dalla Russia importanti concessioni a Trump su Kiev

agenzia

Il vicepresidente: 'Sono molto flessibili su alcune questioni'

NEW YORK, 24 AGO – La Russia ha fatto “importanti concessioni” sull’Ucraina. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance in un’intervista a Nbc. “Penso che abbia fatto concessioni importanti a Donald Trump per la prima volta in tre anni e mezzo”, ha messo in evidenza Vance, precisando che la Russia è “molto flessibile su alcune delle sue esigenze fondamentali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA