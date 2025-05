Vance difende Trump per foto vestito da Papa, ‘uno scherzo’

agenzia

'Mi va bene che la gente faccia battute'

WASHINGTON, 03 MAG – “Uno scherzo”: il vicepresidente JD Vance, fervente cattolico, ha difeso così il presidente Donald Trump dopo che quest’ultimo aveva pubblicato su Truth una foto creata dall’intelligenza artificiale che lo ritraeva nelle vesti di papa. “Come regola generale, mi va bene che la gente faccia battute, non mi va bene invece che si inizino guerre stupide che uccidono migliaia dei miei connazionali”, ha scritto in un post su X, rispondendo a una domanda di Bill Kristol, editor-at-large di The Bulwark, che gli chiedeva se fosse “d’accordo con questa mancanza di rispetto e con lo scherno nei confronti del Santo Padre”.

