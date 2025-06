agenzia

'Sono dieci anni che dice che non può avere armi nucleari'

WASHINGTON, 17 GIU – Donald Trump “potrebbe prendere ulteriori misure” contro il programma nucleare dell’Iran. Lo scrive il vice presidente americano Jd Vance in un lungo post sui social media, sottolineando come il tycoon “sono dieci anni” che dice che Teheran non deve avere armi nucleari.

