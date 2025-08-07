Vandalizzati a Parigi uffici compagnia aerea israeliana El Al

agenzia

Parigi, 7 ago. (Adnkronos/Afp) – L’ingresso degli uffici parigini della compagnia aerea nazionale israeliana El Al è stato vandalizzato nella notte con scritte anti-israeliane e vernice rossa. Frasi come ‘Palestina Libera’ e ‘El Al compagnia aerea genocida’ sono comparse sulla facciata e sul marciapiede antistante. Israele ha condannato duramente l’accaduto e chiesto alla comunità internazionale di reagire con decisione.

A denunciare l’accaduto è stata la stessa compagnia, secondo cui i fatti si sono verificati quando l’edificio era vuoto e nessuno dei dipendenti ha corso rischi. “Condanno questo atto barbarico e violento contro El Al. Mi aspetto che le autorità francesi identifichino i colpevoli e agiscano con fermezza”, ha commentato su X la ministra israeliana dei Trasporti, Miri Regev, che ha poi accusato il presidente francese, Emmanuel Macron, di “fare regali a Hamas”, in riferimento all’annuncio dell’Eliseo di voler riconoscere lo Stato di Palestina.

L’ambasciatore israeliano a Parigi, Joshua Zarka, si è recato sul posto e ha parlato di “un atto di terrorismo” mirato a “intimidire i dipendenti di El Al ed i cittadini israeliani, facendo percepire loro di non essere i benvenuti”. “El Al espone con orgoglio la bandiera israeliana sulla coda dei propri aerei e condanna ogni forma di violenza, in particolare se motivata da antisemitismo”, ha aggiunto la compagnia aerea.