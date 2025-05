Vannacci a Remigration Summit, vi do il mio pieno sostegno

agenzia

'Remigrazione è una proposta concreta'

MILANO, 17 MAG – Il generale Roberto Vannacci ha inviato un video al Remigration Summit che si svolge questa mattina a Gallarate, in provincia di Varese, scusandosi di non poter essere presente. “Vi do il mio sostegno” ha detto aggiungendo che “la remigrazione non è uno slogan ma una proposta concreta”. “Vuol dire mette al centro gli italiani, gli europei. E’ una battaglia di libertà e civiltà, di sicurezza, che è il vero spartiacque fra destra e sinistra”.

