Vannacci, mi farebbe piacere essere a insediamento Trump,vedremo

ROMA, 04 GEN – “Se fosse possibile e impegni parlamentari permettendo, mi farebbe molto piacere esserci. Vedremo”. L’ha detto Roberto Vannacci, europarlamentare eletto con la Lega, interpellato dall’Ansa sulla possibilità che una delegazione del partito di Matteo Salvini possa partecipare alla cerimonia di insediamento di Donald Trump, il 20 gennaio a Washington. “Per ora – ha aggiunto – non so se c’è un’iniziativa di gruppo in questo senso, so che ci sono alcuni che a titolo individuale stanno pensando di andarci. Credo se ne parlerà la prossima settimana alla ripresa dell’attività parlamentare”.

