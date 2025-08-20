Vannacci,io ‘cernivoro’ e sessista per animalisti di sinistra…

agenzia

Per forsennati protettori del creato pescare è un maltrattamento

ROMA, 20 AGO – “L’Associazione italiana difesa animali ed ambiente (protetta dalla sinistra) annuncia l’invio di un esposto alla procura di Cagliari ‘con la richiesta di indagare per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale’. Fotografare o riprendere un pesce pescato e già morto per embolia al momento del suo affioramento è, secondo i forsennati protettori del creato, un maltrattamento. Aggiungete all’esposto la denuncia per essere “cernivoro” poiché, in modo molto disumano e disgustoso quel pesce l’ho pure mangiato. E se proprio volete aggiungete l’aggravante del sessismo perché ho mangiato “una cernia” e non “un cernio”. Mi domando se i pescivendoli del mercato di San Benedetto non corrano lo stesso rischio”. Lo scrive su Facebook l’eurodeputato e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, tornando sulla polemica che si è aperta con un post a ferragosto in cui mostrava una cernia appena pescata con l’invito ai suoi follower di godersi “la faccia della sinistra alle prossime elezioni”.

