Vantage Markets collabora con la Scuderia Ferrari HP per una sponsorizzazione pluriennale

SYDNEY, 6 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Vantage Markets, una delle principali piattaforme di trading multi-asset a livello mondiale, è lieta di annunciare la sua partnership con la Ferrari, uno dei team più iconici degli sport motoristici. Questa collaborazione, avviata il 13 gennaio 2025, vedrà Vantage diventare partner ufficiale della Scuderia Ferrari HP di Formula 1, segnando un traguardo significativo per entrambi i marchi nel loro perseguimento dell’eccellenza.

In qualità di partner ufficiale, Vantage sarà presente nell’ecosistema della Ferrari per la Formula 1 e su tutte le piattaforme Ferrari, come parte di un legame che incarna valori condivisi volti alla ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione.

Marc Despallieres, amministratore delegato di Vantage, ha espresso il suo entusiasmo:”La partnership con la Ferrari rappresenta un traguardo entusiasmante per Vantage. La tradizione di velocità e innovazione della Ferrari rispecchia il nostro impegno nel fornire ai trader strumenti all’avanguardia e prestazioni eccezionali. Insieme, puntiamo a ispirare la nostra comunità globale con la combinazione perfetta di competenze negli sport motoristici e nel trading”.

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer della Scuderia Ferrari HP: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Vantage Markets come partner ufficiale della Scuderia Ferrari HP. Questa collaborazione si basa su valori condivisi di innovazione, precisione e prestazioni: principi fondamentali che guidano sia il nostro team in Formula 1 sia Vantage nel mondo del trading. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per coinvolgere il nostro pubblico globale in modi nuovi ed entusiasmanti”.

Con questa entusiasmante iniziativa, Vantage Markets è pronta a premiare i propri utenti con esperienze eccezionali, unendosi agli appassionati di sport motoristici di tutto il mondo nel supportare la Scuderia Ferrari HP.

Per maggiori informazioni su questa entusiasmante partnership e su cosa promette, visitare il sito web.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker multi-asset che offre ai clienti accesso a un servizio agile e potente per contrattare prodotti Forex e contratti per Differenza (CFD) su materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con oltre 15 anni di esperienza di mercato, Vantage trascende il ruolo di broker, offrendo un ecosistema di trading affidabile, un’app di trading pluripremiata e una piattaforma di trading intuitiva che consente ai clienti di cogliere le opportunità di trading. Scaricare l’app Vantage dall’App Store o da Google Play.

Il trading più intelligente è @vantage

