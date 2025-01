Varese: Candiani, ‘bene espulsione cittadini marocchini per gravi fatti Busto Arsizio’

agenzia

Roma, 12 gen. “Soddisfazione per la determinazione con cui le autorità preposte stanno sanzionando i gravi fatti accaduti a Busto Arsizio, prendendo i provvedimenti auspicati. Sono stati firmati infatti i decreti d’espulsione per due cittadini marocchini responsabili dei reati commessi in piazza Garibaldi a Busto Arsizio nei giorni scorsi. I due delinquenti stranieri vengono ora accompagnati al Cpr di Gradisca d’Isonzo per l’espulsione”. Lo afferma il deputato della Lega Stefano Candiani.