Vari blackout ad Ancona, emergenza all’ospedale pediatrico

agenzia

Non partono gruppi elettrogeni, trasferite anche incubatrici

ANCONA, 18 LUG – L’eccezionale ondata di caldo ha provocato oggi diversi blackout ad Ancona e provincia. Il più preoccupante all’ospedale pediatrico Salesi della città dove non sono partiti i generatori di corrente quando è mancata l’energia elettrica lasciando i degenti e le sale operatorie senza corrente elettrica. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, ancora in corso, per dare supporto al personale medico e infermieristico per assistere le persone presenti nella struttura e per lo spostamento dei piccoli degenti, alcuni in incubatrice. Sul posto sono al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e di Osimo.

