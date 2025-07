Vasseur rinnova e prosegue lavoro con Scuderia Ferrari

agenzia

Il Team Principal: “Abbiamo gettato delle basi solide e ora dobbiamo costruire”. MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – La Scuderia Ferrari ha reso nota “l’estensione, con un contratto pluriennale, dell’accordo con Fred Vasseur, che continuerá a ricoprire il ruolo di Team Principal per le prossime stagioni di Formula 1”. “Fred é entrato a far parte della Scuderia all’inizio del 2023, portando con sê una vasta esperienza nel mondo dei motori e una comprovata capacitá di sviluppare talenti e costruire team competitivi a tutti i livelli del motorsport. Da allora, ha gettato basi solide con l’ambizione di riportare la Ferrari al vertice della Formula 1”, si legge nella nota odierna del team di Maranello. “Il rinnovo del contratto di Fred riflette la determinazione di Ferrari a costruire sulle basi gettate finora. La sua capacitá di guidare sotto pressione, di abbracciare l’innovazione e di perseguire la performance é pienamente in linea con i valori e le ambizioni a lungo termine di Ferrari”, ha aggiunta la scuderia italiana. “Sotto la guida di Fred, la Scuderia Ferrari é unita, concentrata e impegnata nel miglioramento continuo. La fiducia riposta in lui riflette la fiducia del team nella propria direzione strategica e rafforza la determinazione condivisa di ottenere i risultati che i tifosi, i piloti e i membri del team Ferrari si aspettano e meritano”, concludono da Maranello. “Oggi vogliamo riconoscere ció che é stato costruito e impegnarci per ció che ancora deve essere realizzato. Questo riflette la nostra fiducia nella leadership di Fred, una fiducia radicata in ambizioni condivise, aspettative reciproche e chiare responsabilitá. Andiamo avanti con determinazione e concentrazione, uniti nel perseguire il livello di performance a cui la Ferrari deve mirare”, ha detto Benedetto Vigna, ceo Ferrari. “Sono grato alla Ferrari per la fiducia che continua a riporre in me. Questo rinnovo non é solo una conferma, ma una sfida a continuare a progredire, a rimanere concentrati e a dare il massimo. Negli ultimi 30 mesi abbiamo gettato delle basi solide e ora dobbiamo costruire con costanza e determinazione. Sappiamo cosa ci si aspetta da noi e siamo tutti impegnati al massimo per soddisfare queste aspettative e a compiere insieme il prossimo passo in avanti”, ha affermato infine il Team Principal, Fred Vasseur. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pdm/com 31-Lug-25 08:45

