Vattani, Expo Osaka un’occasione molto importante per l’Italia

'Sarà un palcoscenico globale per il sistema Paese'

MILANO, 15 APR – “Expo Osaka sarà un’occasione molto importante per l’Italia”. Lo ha sottolineato il commissario generale Mario Vattani, presentando in anteprima alla conferenza stampa di Interni, alla design week di Milano, la mascotte dell’evento, Italia-chan. Secondo Vattani, l’Expo che prenderà il via il 13 aprile 2025 “si tiene in un momento di grande rilancio dei rapporti Italia Giappone. Nel gennaio 2023 il nostro Presidente del Consiglio Meloni e il Primo Ministro giapponese Kishida hanno elevato il rapporto bilaterale a partenariato strategico. Il Giappone oggi è al centro della nostra attenzione nell’Indo-Pacifico, l’area del mondo che oggi è più in forte crescita”. Expo Osaka – inoltre – “sarà un palcoscenico globale dove il nostro padiglione disegnato da Mario Cucinella sarà uno strumento di promozione. Per sostenere l’internazionalizzazione delle nostre filiere produttive. Per valorizzare le nostre tecnologie e il saper fare italiano. Per attrarre investimenti”. Secondo uno studio commissionato al Politecnico di Milano, “possiamo aspettarci – ha detto Vattani – un aumento del 20% dell’export verso il Giappone e tutta l’area, per un valore che supera di gran lunga i 600 milioni di euro”.

