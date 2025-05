Vela: Athena Racing, ‘preoccupati mancanza trasparenza Defender America’s Cup’**

agenzia

Roma, 22 mag. Athena Racing, che rappresenta la Royal Yacht Squadron Ltd. in qualità di Challenger of Record per la 38a America’s Cup, “è preoccupata per la persistente mancanza di trasparenza in merito al recente annuncio della città ospitante della Coppa nel 2027 e per l’impatto che ciò sta avendo sull’obiettivo principale di negoziare un protocollo sportivo equo”, spiega il team in una nota ufficiale. ”Da sette mesi Athena Racing è impegnata nelle trattative per un protocollo per la 38a America’s Cup con il Defender, Team New Zealand, a nome di tutti gli sfidanti, con l’obiettivo di offrire un contesto sportivo equo e un evento commercialmente sostenibile per tutti gli attori coinvolti nell’America’s Cup. Nonostante i recenti progressi, permangono ostacoli significativi”, sottolinea Athena Racing.