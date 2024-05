Velista dell’Anno Fiv, i cinque finalisti sono Beccaria, Cesana, Clapcich, Renna, Tita e Banti’

agenzia

Roma, 2 mag. Nell’anno delle Olimpiadi e dell’America’s Cup, Genova, Capitale Europea dello Sport 2024, ospita la 30ma edizione de Il Velista dell’Anno Fiv in programma lunedì 27 maggio a Palazzo Ducale a partire dalle 18:30. Il Velista dell’Anno Fiv che dal 1991 premia i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell’anno precedente, è organizzato da Confindustria Nautica e dalla Federazione Italiana Vela. Main Sponsor dell’appuntamento è Bper Banca. I finalisti del premio quest’anno sono: Ambrogio Beccaria, Mattia Cesana, Francesca Clapcich, Nicolò Renna, Ruggero Tita e Caterina Banti. Tutti loro nel corso del 2023 sono stati protagonisti di risultati di assoluto valore internazionale, hanno contribuito a diffondere i valori dello sport e sono stati ambasciatori dell’eccellenza del made in Italy a livello globale.

Nel corso della serata saranno assegnati anche il premi Armatore Timoniere dell’Anno – Trofeo Bper Banca per il quale sono in lista Guido Baroni, Leonardo Ferragamo e Massimo Romeo Piparo e il premio Barca dell’Anno – Trofeo Confindustria Nautica, per il quale le tre barche finaliste sono: il Wally 93’ Bullitt, l’Italia Yachts 15,98 Nessun Dorma e il LEQ12 Luna Rossa. Il voto on line: Il pubblico sarà protagonista nella scelta dei vincitori e potrà esprimere le sue preferenze on line sul sito velistadellanno.it a partire dal 2 maggio e fino al 26 maggio alle ore 24.00.