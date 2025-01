Venerdì 31 gennaio il primo evento IRFA, Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio “Antiriciclaggio: una missione comune. L’Europa e il nuovo AML Package”

agenzia

– Roma, 27 gennaio 2025. Venerdì 31 gennaio presso la Protomoteca in Campidoglio a Roma dalle ore 9.30 si svolgerà il primo evento di IRFA, Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio, dal titolo “Antiriciclaggio: una missione comune. L’Europa e il nuovo AML Package”. Interverranno autorevoli esponenti delle autorità di vigilanza, magistrati, accademici e professionisti per discutere sulle nuove regole Europee in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

I reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo hanno un impatto transfrontaliero significativo, richiedendo un’azione di contrasto coordinata a livello internazionale. La Commissione Europea e le Nazioni Unite stimano che ogni anno siano riciclati tra i 715 e i 1.870 miliardi di euro, corrispondenti rispettivamente al 2 e al 5% del PIL mondiale. Il principale obiettivo dell’AML Package, entrato in vigore la scorsa estate, è quello di rafforzare la capacità dell’UE di combattere i fenomeni illeciti. La regolamentazione è composta da tre principali strumenti normativi: VI Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 2024/1640), che mira a prevenire l’uso del sistema finanziario per scopi illeciti. Gli Stati membri devono adottare misure legislative per adeguarsi alle disposizioni entro il 10 luglio 2027, con scadenze anticipate per alcune specifiche, come la registrazione dei titolari effettivi (10 luglio 2026) e l’accesso unico alle informazioni sui beni immobili (10 luglio 2029); il regolamento 2024/1624, Single Rulebook, che introduce norme uniformi per la due diligence sui clienti e la trasparenza dei titolari effettivi. Attenzione particolare è rivolta al monitoraggio di cripto-asset e piattaforme di crowdfunding; il regolamento 2024/1620, che ha previsto l’istituzione dell’AMLA, l’Autorità Europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con sede a Francoforte, che sarà operativa dal 1° luglio 2025 e di cui si sono avute le nomine di rappresentanza da pochi giorni, con la prestigiosa designazione alla presidenza dell’italiana Bruna Szego. L’AMLA avrà il compito di supervisionare le entità finanziarie ad alto rischio e garantire la cooperazione tra le autorità nazionali.

Il nuovo assetto normativo assegna alle Unità di Informazione finanziaria maggiori poteri per analizzare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché per sospendere le transazioni sospette. In questo scenario le informazioni in possesso di notai, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, esperti contabili, mediatori immobiliari ed altri operatori non finanziari, ottenute durante lo svolgimento dei loro incarichi professionali, risultano e risulteranno strategiche per l’antiriclaggio. Infatti, i professionisti possono segnalare in autonomia un’operazione come sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria. Il regime sanzionatorio in cui si può incorrere nella mancanza del rispetto della regolamentazione può determinare delle conseguenze di natura penale e/o amministrative, a seconda della natura dell’illecito commesso.

“Il convegno nasce da un’esigenza specifica, quella di fornire gli strumenti – soprattutto valoriali e culturali – per operare in base ai criteri della nuova regolamentazione ai professionisti interessati, tramite la voce di importanti esperti in materia e di rappresentanti apicali delle Istituzioni Vigilanti”- afferma il Notaio Eliana Morandi, Presidente IRFA- “La normativa ci richiede un maggiore impegno in termini di trasparenza e gestione dei rischi, ma offre anche opportunità per chi saprà adeguarsi rapidamente e con efficienza. Essere pronti per le scadenze legislative e adottare misure di compliance adeguate potrà rendere più efficace l’apporto dei professionisti al contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo internazionale, oltre ad aiutarli ad evitare gravose sanzioni.

Il programma della giornata:

9.30 Presentazione IRFA Eliana Morandi Presidente IRFA VALORI E REGOLE PER UNA MISSIONE SENZA CONFINI Introduce: Roberto Garofoli Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Ne parlano:

• Andrea De Gennaro Comandante Generale della Guardia di Finanza

• Giovanni Melillo Procuratore Nazionale Antimafia

• Enzo Serata Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – UIF

• Bruna Szego Banca d’Italia, Direttore Centrale Supervisione e Normativa Antiriciclaggio

I NOSTRI COMPAGNI DI VIAGGIO: I.A. e Protezione dati e diritti (GDPR)

Introduce:

Leandro Cuzzocrea Capo di Stato Maggiore G.d.F. Ne parlano:

• Gea Arcella Notaio, Componente Commissione antiriciclaggio Consiglio Nazionale del Notariato

• Anna Maria Carriero Responsabile del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali della UIF

• Guido Scorza Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali

14.30 AML PACKAGE: COSA ASPETTARSI

Introduce: Massimo Luciani Professore ordinario Istituzioni di diritto pubblico – Sapienza Università di Roma

Ne parlano:

• Claudio Cocuzza Avvocato – Presidente del Comitato Antiriciclaggio del Consiglio degli Ordini Forensi Europei

• Paolo Costanzo Dirigente in staff del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali della UIF

• Annalisa de Vivo Dottore Commercialista – Consulente CNDCEC area 231/AML

• Maurizio Querqui Colonnello GdF – Capo Ufficio Tutela Economia e Sicurezza del Comando Generale IL NUOVO QUADRO SANZIONATORIO Introduce: Gian Marco Antonelli Segretario IRFA Ne parlano:

• Antonio Baldassarre Consigliere della Corte d’Assise di Appello di Reggio Calabria

• Salvatore Cimini Avvocato, Professore ordinario di Diritto Amministrativo Università di Teramo

• Andrea Di Porto Avvocato, Professore emerito Sapienza Università di Roma

Giada Gibilaro

Comunicazione