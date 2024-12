Veneto: De Carlo (Fdi), ‘io candidato? Meloni non me lo ha chiesto, solo un pazzo direbbe no’

agenzia

Roma, 5 dic. La presidenza del Veneto? “Io voglio vedere la mia regione in mano al centrodestra, noi di Fdi lavoreremo per aver un presidente ma non necessariamente imporremo un nome. Se Meloni mi ha chiesto di candidarmi? No, assolutamente no. Se me lo chiedesse? Solo un pazzo direbbe di no ma magari io sono pazzo chi lo sa… manca più di un anno però, non ha senso parlarne ora”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo.