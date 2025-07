Veneto: Fontana, ‘centrodestra troverà quadra, regione delicata per Lega’**

agenzia

Roma, 25 lug. “Non ne so nulla, a me non ha detto niente nessuno e comunque non sono una persona che lascia un lavoro a metà”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia del Ventaglio in corso a Montecitorio a proposito di indiscrezioni su sua una candidatura a presidente della regione Veneto.

“Per la Lega il Veneto è un po’ la culla, è una regione delicata però sono abbastanza convinto che, come è sempre successo, il centrodestra troverà la quadra. Sulle tempistiche sono meno ottimista: 5 anni, fa nonostante ci fosse la candidatura Zaia e quindi nessun problema sulla scelta del candidato, gli accordi finali arrivarono molto in avanti”.

