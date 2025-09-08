Veneto: Schlein, ‘Manildo scelto dal basso, aspettiamo scelta destra da Roma…’**

agenzia

Roma, 8 set. “Devo dire che è un piacere poter affermare che qui la candidatura della coalizione progressista di Giovanni Manildo è stata scelta dai veneti e dal basso e invece stiamo ancora aspettando di capire quale sarà lo sfidante scelto da Roma, dall’alto, dalla destra”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in Veneto per le regionali.

“Adesso intanto noi siamo già in campo da un po’. So che la destra sta ancora discutendo su diverse candidature. L’altro giorno ho letto un’agenzia sulla campagna in cui c’erano più candidature che elettori quasi… quindi noi siamo in campo uniti in tutte le sette regioni che vanno al voto, è una cosa che non succedeva da 20 anni, di cui siamo particolarmente felici e orgogliosi perché l’unità della nostra coalizione è il presupposto per vincere e battere queste destre”.

