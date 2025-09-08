Veneto: Schlein, ‘uniti e compatti, in campo per vincere’

agenzia

Roma, 8 set. “Felice di essere di nuovo in Veneto a sostegno di Giovanni Manildo della coalizione progressista che è unita e compatta e inclusiva perché è la più ampia dagli ultimi 15 anni almeno a questa parte quindi giochiamo per vincere questa importante elezione regionale in Veneto”. Lo dice la segretaria Elly Schlein in Veneto.

“Abbiamo voglia di cambiare, di mettere al centro la salute pubblica, la sanità pubblica, il lavoro, quello che serve in termini di politica industriale che questa destra che governa ha dimenticato, a partire dal costo delle energie per le imprese venete che le rende meno competitive rispetto ad altre francesi, spagnole, tedesche. Invece hanno tanto da dare, vanno sostenute a partire da un intervento forte sul costo dell’energia che il governo potrebbe fare subito a costo zero, ma non ha il coraggio di fare perché intaccherebbe gli extraprofitti che maturano un pugno di società energetiche a scapito di tutte le altre industrie, piccole e medie imprese e famiglie italiane”.

