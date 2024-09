Venezia, Bjarkason operato di ernia bilaterale

agenzia

Intervento eseguito in videolaparoscopia, torna tra un mese

VENEZIA, 02 SET – L’attaccante islandese del Venezia, Bjarki Bjarkason, è stato sottoposto oggi ad intervento chirurgico per ernia bilaterale sportiva. L’intervento – informa, in una nota, la società lagunare – è stato eseguito in videolaparoscopia dal dottor Sansonetti, a Milano, ed è perfettamente riuscito. I tempi di recupero dell’ala 24enne saranno di 4-6 settimane, prima di poter ritornare agli ordini di mister Eusebio Di Francesco.

