Venezia, Oristanio in dubbio per la Juventus

Si va verso il tutto esaurito come con Inter e Milan

VENEZIA, 22 MAG – Chiusura con il “botto” per lo stadio Penzo di Venezia: così come era accaduto con Inter e Milan, per la sfida di domenica sera con la Juventus ci sarà il tutto esaurito, visto che la prevendita ha superato quota 11mila e mancano ancora tre giorni per i pochi posti residui. Per quanto riguarda la formazione, Di Francesco non svelerà le carte fino all’ultimo. Il dubbio principale riguarda il recupero di Oristanio. Davanti, comunque, le alternative non mancano con Fila, Maric e Gytkjaer pronti per giocare al fianco di Yeboah. Il grande problema sarà sostituire il capitano e colonna della difesa Idzes, squalificato. Si candida Sverko, con Schingtienne e Candè ai lati. Per il Venezia, per salvarsi, esiste solo la vittoria sperando in buone notizie da Empoli (impegnato con il Verona, allenato dall’ex lagunare Zanetti) e da Roma, dove la Lazio ospita il Lecce.

