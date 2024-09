Venezia: Speranzon, ‘ora giustizia senza sconti’

agenzia

Roma, 21 set. “Mi unisco al dolore per l’omicidio di Giacomo Gobbato, ucciso a Mestre mentre tentava di difendere una donna da un rapinatore. In questo momento drammatico esprimo la mia totale vicinanza alla famiglia del ragazzo. Un plauso alle Forze dell’Ordine per aver prontamente fermato l’omicida auspicando che ora venga fatta giustizia. Senza sconti”. Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia al Senato.

