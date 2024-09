Venezuela: 1 americano, 2 spagnoli in arresto per complotto

agenzia

Secondo l'accusa volevano 'destabilizzare' il Paese

CARACAS, 14 SET – Le autorità venezuelane hanno arrestato un americano e due spagnoli accusati di essere legati a un presunto complotto per “destabilizzare” il Paese, ha annunciato il ministro degli Interni Diosdado Cabello, riferendo del sequestro di circa 400 fucili provenienti dagli Stati Uniti. “Due cittadini spagnoli sono stati recentemente arrestati a Puerto Ayacucho (sud)”, ha dichiarato Cabello in una conferenza stampa, aggiungendo che anche un ‘cittadino americano’ è in custodia. Il ministro ha fatto riferimento a un presunto piano per “generare violenza” e “destabilizzare” il Paese.

