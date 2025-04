Venezuela, al via la campagna elettorale per il nuovo Parlamento

agenzia

Voto il 25 maggio anche per il governatore della Guyana Esequiba

CARACAS, 22 APR – Il Consiglio elettorale del Venezuela, il Cne controllato dal governo del presidente Nicolás Maduro, ha presentato oggi il calendario delle elezioni che il prossimo 25 maggio rinnoveranno il Parlamento oltre a eleggere per la prima volta 24 governatori, incluso quello della Guyana Esequiba, un territorio rivendicato da Caracas e che rappresenta il 66% della confinante Guyana. Lo rendono noto i principali media venezuelani. La campagna elettorale inizierà il prossimo 29 aprile, anche se già da settimane il governo usa tutti i mezzi a disposizione per promuovere i suoi candidati. Il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, ha ricordato che la lista dei candidati dell’opposizione è guidata dall’ex candidato presidenziale (2013) Henrique Capriles, sottolineando che si tratta di “un settore che è il prodotto della divisione della defunta Piattaforma unitaria, che si è frantumata in vari pezzi”. La coalizione di opposizione Piattaforma unitaria democratica, la Pud guidata da María Corina Machado, invita a non votare considerando queste elezioni “una farsa” per tentare di legittimare il governo di Maduro, insediatosi per la terza volta di fila alla presidenza del Venezuela il 10 gennaio scorso dopo le presidenziali del 28 luglio scorso. Da allora, nonostante le richieste di una parte consistente della comunità internazionale, il Cne non ha ancora presentato i verbali elettorali, mentre da quelli presentati dall’opposizione risultava netta la vittoria del candidato dell’opposizione Edmundo González, oggi esiliato in Spagna e con il cognato in carcere da oltre 100 giorni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA