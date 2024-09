Venezuela: Blinken, ‘González migliore speranza per la democrazia’

agenzia

Washington, 9 set. Antony Blinken ha affermato su X che Edmundo González “rimane la migliore speranza per la democrazia” in Venezuela, dopo che l’ex candidato alla presidenza è andato in esilio in Spagna. Secondo il segretario di Stato americano, la partenza di González dal Venezuela “è il risultato diretto delle misure antidemocratiche che il presidente Nicolás Maduro ha scatenato contro il popolo venezuelano”.