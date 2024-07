Venezuela: Fi, serve indagine Onu

agenzia

Roma, 30 lug. “Chiediamo all’Onu di impegnarsi affinché vengano richiesti tutti i controlli sull’andamento e sull’esito del voto in Venezuela e Forza Italia presenterà una risoluzione in tal senso nelle commissioni Esteri di Camera e Senato. Inoltre, depositerò una mozione all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, che difende lo stato di diritto, la democrazia e i diritti umani. Non possiamo permettere che, nel 2024, votazioni importanti per 21 milioni di cittadini di un Paese piegato dal regime, possano e debbano svolgersi in un clima di incertezze, irregolarità e intimidazioni, come quelle denunciate dalle opposizioni”. Lo ha affermato Deborah Bergamini, vicesegretario di Forza Italia e responsabile Esteri del partito, durante la conferenza stampa nella sede del movimento azzurro, cui hanno preso parte Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri del Senato, Andrea Orsini, capogruppo di Fi in commissione Esteri a Montecitorio, la deputata azzurra Patrizia Marrocco, componente della commissione Esteri, e Maria Claudia Lopez, capo della coalizione democratica venezuelana in Italia.

“La nostra attenzione è indirizzata non solo verso come verrà gestito l’esito del voto –ha aggiunto Bergamini– ma anche da quello che in queste ore sta accadendo a Caracas e non solo, nei confronti di quelle persone che stanno manifestando nelle strade, perché ritiene che il voto non si sia svolto in modo libero e trasparente. Tutta la comunità internazionale, compreso il nostro ministro degli Esteri Tajani, ha espresso dubbi e per questo chiediamo che ci sia una richiesta di massima verifica sul voto, tenendo conto che Maduro ha impedito agli osservatori indipendenti dell’Unione europea di poter osservare l’andamento”.

“Tutta Forza Italia è vicina al popolo venezuelano –ha affermato Craxi- Oggi siamo qui a dire a gran voce a Maduro che accetti una verifica e una indagine, sotto l’egida dell’Onu, sull’andamento del voto, mettendo a disposizione tutti i documenti del voto. Forza Italia è vicino al popolo venezuelano così come il Partito socialista guidato da Bettino Craxi lo fu al popolo cileno fino al raggiungimento della democrazia”.

“Le apparenze della democrazia non sono la democrazia. Quando le elezioni si svolgono fra intimidazioni e minacce, quando si vieta la candidatura dell’opposizione, quando viene detto prima delle elezioni che solo la vittoria di Maduro avrebbe evitato un bagno di sangue, questo diventa evidente”, ha aggiunto Orsini.

“Molti Paesi –ha detto ancora- non solo dell’Occidente ma anche latino americani, chiedono un riconteggio dei risultati perché l’essenza della democrazia è che nessuno dà per costituito un risultato. Argentina, Costarica, Ecuador, Guatemala, Panama Paraguay, Perù, Uruguay, Repubblica domenicana hanno annunciato una iniziativa comune per chiedere il riconteggio dei risultati. Di contro, alcuni Paesi si sono precipitati a congratularsi con Maduro per la vittoria, come il Nicaragua, Cuba, Iran, Russia e Cina: in questo quadro di Paesi sta la risposta dell’entità del problema che abbiamo di fronte. Domani, in Aula, il ministro degli Esteri risponderà alla mia interrogazione durante il question time”.