Venezuela: Foti (FdI), ‘chiarezza sul voto, Parlamento assuma posizione netta’

Roma, 30 lug “E’ dovere del Parlamento assumere una posizione molto netta. Non vogliamo sovvertire il risultato elettorale ma abbiamo dubbi e vorremmo avere la certezza che quel risultato non e’ il frutto di brogli e di verbali alterati ma il frutto della reale espressione popolare”. Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti presentando una risoluzione sulle conseguenze del voto in Venezuela e chiedendo una informativa del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“Speriamo che questa risoluzione sia approvata all’unanimità e che ci siano le condizioni d’aula per avere anche la presenza del ministro Tajani”, ha detto il capogruppo di FdI in commissione Esteri Giangiacomo Calovini.