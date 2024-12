agenzia

Roma, 13 dic. Nella riunione virtuale del G7 convocata oggi dalla premier Giorgia Meloni “i Leader hanno anche discusso la situazione in Venezuela, reiterando la condanna per le continue violazioni dei diritti umani e rinnovando l’impegno per facilitare una transizione pacifica verso la democrazia”. Così una nota diffusa dalla presidenza italiana.

