Venezuela, il Sebin arresta 28 tifosi del Deportivo Táchira

agenzia

Diretti a Caracas per la finale di campionato sono nell'Elicoide

CARACAS, 17 GIU – Il Servizio bolivariano dell’intelligence del Venezuela, il Sebin, ha arrestato 28 tifosi del Deportivo Táchira mentre viaggiavano su un autobus diretto a Caracas per assistere alla finale del Torneo apertura 2025 di calcio contro la squadra Universidad Central de Venezuela, la Ucv Fútbol Club. La detenzione dei 28 più l’autista del bus è avvenuta sabato scorso e la denuncia è stata pubblicata dal portale Última Página Táchira, che dettaglia come l’autobus su cui viaggiavano i tifosi sia prima stato bloccato da agenti di polizia all’altezza del casello di Guacara, nello stato di Carabobo, impedendo loro di continuare il viaggio verso la capitale. Di fronte all’impossibilità di andare a Caracas per la finale, i tifosi hanno dovuto intraprendere il ritorno verso Táchira ma quando si sono fermati a mangiare sono stati avvicinati da agenti del Sebin che dopo qualche insulto li ha arrestati. Dallo scorso fine settimana i famigliari non hanno notizie dei 28 tifosi, attualmente in isolamento nel carcere dell’Elicoide di Caracas che, oltre ad essere la sede centrale dell’intelligence venezuelana, è stato denunciato da numerose ong internazionali come un centro in cui si praticano anche torture.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA