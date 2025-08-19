Venezuela, Maduro: 4,5 milioni di miliziani contro minacce Usa

agenzia

Washington ha dispiegato forze militari antidroga nei Caraibi

CARACAS, 19 AGO – Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato il dispiegamento di 4,5 milioni di miliziani nel Paese sudamericano, in risposta alle “minacce” statunitensi derivanti dal dispiegamento di forze militari Usa nei Caraibi. “Questa settimana attiverò un piano speciale con oltre 4,5 milioni di miliziani per garantire la copertura dell’intero territorio nazionale. Milizie preparate, attivate e armate”, ha dichiarato Maduro alla televisione di Stato dopo che gli Stati Uniti hanno raddoppiato la ricompensa per la sua cattura a 50 milioni di dollari. La milizia venezuelana fondata dal defunto presidente Hugo Chavez, a cui Maduro è succeduto, è secondo fonti ufficiali composta da circa 5 milioni di persone tra civili e riservisti ed è posta sotto il comando dell’esercito. Riferendosi alla “sporca ripetizione di minacce stravaganti, fantastiche e bizzarre” di Washington, Maduro ha anche annunciato “armi e missili per la forza contadina: per difendere il territorio, la sovranità e la pace del Venezuela; missili e armi per la classe operaia: per difendere la nostra Patria”. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato la scorsa settimana il dispiegamento di forze navali e aeree statunitensi nei Caraibi per un’operazione antidroga, poco dopo che l’amministrazione Usa aveva raddoppiato la taglia per Maduro accusato di far parte di un cartello.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA