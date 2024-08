Venezuela: Maduro, ‘carceri massima sicurezza per detenuti nelle proteste’

agenzia

Caracas, 2 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha annunciato la realizzazione di due nuove carceri di massima sicurezza per le persone arrestate durante le proteste contro il risultato delle elezioni di domenica. “Ho deciso di creare queste due carceri di massima sicurezza per tutte le bande di nuova generazione coinvolte negli attacchi criminali”, ha dichiarato durante un discorso dal Palazzo di Miraflores in cui ha fatto riferimento alle manifestazioni violente.

“Non ci sarà perdono” per gli arrestati, ha dichiarato Maduro, aggiungendo che le detenzioni saranno eseguite nel quadro della Costituzione venezuelana, ovvero con l’obiettivo della “rieducazione”. “Vedremo se queste carceri riusciranno a diventare aziende agricole produttive o per costruire strade. Ci sono molte strade da costruire, lasciamo che costruiscano strade”. “Stiamo catturando i criminali che hanno minacciato la gente, i criminali che hanno attaccato ospedali, stazioni della metropolitana, posti di polizia e case – ha detto ancora il presidente – 1.200 criminali arrestati”.