Venezuela: Maduro vince elezioni con il 51% dei voti, secondo i risultati parziali

agenzia

Caracas, 29 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente del Consiglio Elettorale Nazionale (Cne), Elvis Amoroso, ha annunciato che il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha vinto le elezioni presidenziali del paese, ottenendo così la rielezione con il 51 per cento dei voti, secondo i risultati dei voti scrutinati, al momento l’80 per cento.

Maduro ha ottenuto 5,1 milioni di voti. Il candidato dell’opposizione Edmundo González si è piazzato al secondo posto con il 44% dei voti (4,4 milioni di voti). Il tasso di partecipazione ha superato i precedenti di oltre dieci punti percentuali, attestandosi al 59%.