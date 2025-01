Venezuela, ong: ‘Raid repressivi, 15 i leader arrestati’

agenzia

Lo denuncia il Comitato per la libertà dei prigionieri politici

CARACAS, 08 GEN – Il Comitato delle ong per la libertà dei prigionieri politici in Venezuela ha denunciato un “raid repressivo”, a due giorni dell’insediamento presidenziale previsto per il prossimo 10 gennaio. Secondo l’organizzazione non governativa almeno 15 persone sono state arrestate nelle ultime 48 ore. Tra queste, a Caracas, Rafael Tudares, il genero di Edmundo González Urrutia, il direttore dell’ong Espacio Público, Carlos Correa, e l’ex candidato alla presidenza Enrique Márquez. Particolarmente dura la repressione nello stato occidentale di Trujillo, dove sono stati sequestrati gli attivisti Francisco Briceño Graterol, Robert Rea, Dario Duran, Yorman González, Yuli Rosales ed Engelbert Abreu, oltre a Marianela Ojeda, leader di Vente Venezuela, il partito di Maria Corina Machado, e al manager dello stesso gruppo politico, Alejandro Briceño. In manette anche un insegnante, Jesús Cira nello stato occidentale di Lara, mentre in quello nordoccidentale di Falcón è scomparso Francisco Carriello, leader del partito socialdemocratico Alianza Bravo Pueblo, lo stesso dell’ex sindaco in esilio di Caracas, Antonio Ledezma. Detenuto nello stato sudorientale di Bolivar, Jeremy Santamaría, consigliere comunale di Angostura del Orinoco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA