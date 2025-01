Venezuela: Orsini (Fi), ‘non spegnere riflettori e sostenere popolazione’

agenzia

Roma, 9 gen. “Forza Italia è da sempre a fianco del popolo venezuelano, così come da sempre difende le cause di libertà dei popoli. Antonio Tajani si è occupato attivamente del Venezuela, molto prima di essere ministro degli Esteri, con iniziative di sensibilizzazione ed attenzione”. Lo ha sottolineato Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri alla Camera, in una conferenza stampa alla Camera dei deputati sulla situazione in Venezuela.

“Di Venezuela -ha aggiunto- forse si è parlato poco. Purtroppo fino ad oggi quel Paese è stato dominato da una delle peggiori dittature, anche se mascherata da democrazia. Esprimere un dissenso in Venezuela significa rischiare l’arresto, torture, in molti casi morte. Ma oggi credo, e spero, che ci siano le condizioni affinché tutto questo finisca, e se così sarà noi dovremmo essere ancora più di prima a fianco del Venezuela. Ci sono tante cose da ricostruire, a partire da un’economia che è stata devastata, ma serve anche una ricostruzione ‘morale’, perché è un Paese inquinato da vent’anni da un regime autoritario corrotto. Fra oggi e domani ci saranno delle ore molto difficili. Il popolo venezuelano dovrà dimostrare di non avere paura, di amare il proprio Paese e la propria libertà. La libertà è sempre più forte dei carri armati e delle pistole, ma richiede coraggio, sacrificio, spirito civico”.