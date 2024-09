Venezuela: Pellegrino (Fdi), ‘Italia per popolo, verità e democrazia’

agenzia

Roma, 12 set. “In Venezuela Maduro, come sempre fanno i dittatori, non ha accettato il verdetto delle elezioni e ora sta reprimendo l’opposizione. Siamo molto preoccupati per quanto sta avvenendo, non solo perché si tratta di diritti umani, ma perché tanti italiani vivono lì”. Lo dichiara in aula del Senato, durante il question time con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino.