Venezuela: Tajani, ‘visite consolari a italiani fermati’

'Chiesta l'autorizzazione per accertare le loro condizioni'

ROMA, 06 AGO – “Nostri funzionari hanno prontamente effettuato sopralluoghi presso i commissariati locali dove sono trattenuti i cittadini italiani. È già stata richiesta l’autorizzazione per effettuare visite consolari per accertarne le condizioni di salute e detentive, nonché la tutela dei loro diritti di difesa”. Lo ha detto il ministro Antonio Tajani alle Commissioni Esteri di Camera e Senato in un’audizione sulla situazione in Venezuela. Ricordando che “la nostra ambasciata a Caracas, i consolati e l’Unità di Crisi stanno lavorando senza sosta” per “fornire assistenza agli oltre 160.000 connazionali residenti”.

